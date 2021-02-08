بيان من محافظ النجف بشأن الخلاف حول الأراضي قرب مرقد الإمام علي

2021/02/08 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أصدر محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، بياناً بشأن الخلاف حول الأراضي قرب مرقد الإمام علي عليه السلام.

ودعا الياسري في البيان، "الممثل القانوني للعتبة العلوية المقدسة والممثل القانوني لبلدية النجف الاشرف إلى حسم موضوع الاراضي قرب الصحن الشريف ويكون حسمها باتجاه العتبة العلوية المقدسة فورا".

وكشف مصدر مطلع من محافظة النجف، اليوم الاثنين، حقيقة رفع بلدية النجف دعوى قضائية ضد العتبة العلوية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بلدية النجف، رفعت دعاوى القضائية، ضد مسؤول العتبة أضافةً لوظيفته لأنه موظف وحكومي أيضا وتابع لديوان الوقف الشيعي".

وأضاف، أن "الدعاوى ليست كما اشيع عنها، بانها ضد الإمام علي، عليه السلام وإنما مسؤول العتبة العلوية"، مضيفا أن، "عدد الدعاوى خمسة بسبب تجاوز مسؤول العتبة العلوية على أملاك المواطنين".

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