قيادي بالفتح يتحدث عن وجود نواب ’’فضائيين’’ في البرلمان ويقترح عقوبتين

2021/02/08 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، الاثنين 8-2-2021، وجود اعضاء في مجلس النواب العراقي "فضائيين"، ولا يحضرون الى جلسات المجلس.

وقال غضنفر، البطيخ، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "النائب الذي لا يحضر جلسات البرلمان العراقي، ويأخذ راتب دون وجه حق، هو نائب فضائي، حاله حال الموظف الفضائي، ووجود هكذا حالات في البرلمان يتطلب من رئاسة المجلس أن تتعامل بحزم مع هؤلاء النواب".

وبين البطيخ، ان "النواب الذين يتغيبون يجب اتخاذ عقوبات بحقهم وفق النظام الداخلي لمجلس النواب كقطع الراتب او حتى الفصل، اذا استمر في الغياب دون اي عذر رسمي".

وأشار القيادي في تحالف الفتح إلى وجود "نواب لم يحضروا اي جلسة، وهم يأخذون الرواتب دون اي قطع ودون اي عقوبة توجه بحقهم".

ودعا نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، امس السبت، رئاسة البرلمان إلى توجيه انذار أخير للنواب المتغيبين، مشيرا الى ان هناك نواب فضائيين حسب قوله.

وذكر الخزعلي في حديث صحفي أن “بعض النواب لم يحضروا الجلسات منذ عشرات الجلسات ، مبينا أن بعض النواب يتمتعون برواتب خيالية وهم فضائيين لم يشاركوا في الجلسات واللجان النيابية.

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