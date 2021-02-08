رئيس الادعاء العام يستقبل رئيس السلطة القضائية في إيران

2021/02/08 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

استقبل رئيس الادعاء العام سالم محمد نوري، اليوم الاثنين، رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في مطار بغداد.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الادعاء العام سالم محمد نوري استقبل اليوم، رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له في مطار بغداد تلبية لدعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى".

وأضاف، أن "مراسم الاستقبال تمت بحضور رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود برفقة عدد من القضاة".

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