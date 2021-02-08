محافظ النجف يصدر توجيهاً عاجلاً يخص خلافات الأراضي المجاورة لمرقد الإمام علي

2021/02/08 | 22:15 - المصدر: وكالة ناس

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محافظ النجف لؤي الياسري يدعو الممثل القانوني للعتبة العلوية والممثل القانوني لبلدية النجف الى حسم موضوع الاراضي قرب الصحن الشريف ويكون حسمها باتجاه العتبة العلوية المقدسة فورا.

المكتب الاعلامي

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