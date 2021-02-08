رئيسي: اميركا انتهكت القوانين الدولية باغتيال قادة المقاومة

2021/02/08 | 22:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، ان اميركا انتهكت القوانين الدولية باغتيال قادة المقاومة.وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي، بموقع جريمة اغتيال قادة النصر، ان “الشهيدان قاسم سليماني وابومهدي المهندس بتضحياتهما ودمائهما صنعا الأمن والاستقرار لايران والعراق والمنطقة، وهما ابطال الامة الاسلامية”، موضحا اننا “نشيد بمقاومة الشباب الغيارى العراقيين بمواجهة الشيطان الاكبر اميركا”.وبين ان “مكان جريمة اغتيال قاسم سليماني وابومهدي المهندس يمثل رمزا لجرائم الاستكبار العالمي”، مشددا ان “جريمة اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني لن تبقى دون رد”.ولفت ان “الشهيدان المهندس وسليماني صنعا النصر على الارهاب من اجل امن ايران والعراق والمنطقة، وان في […]

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