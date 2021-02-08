وزير الصدر يثني على استجابة سرايا السلام لدعوته

2021/02/08 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اثنى محمد صالح العراقي وزير زعيم التيار الصدري على استجابة سرايا السلام لدعوته.وقال في تغريدة : ما أجمل طاعتكم..ودِقتكم في العمل..ونشاطكم وسرعتكم في التطبيق..يا سرايا السلام..يا حماة الوطن.واضاف : أخفتم العـدو..وأغظـتم أعداء العراق..وأثلجتم قلوب الشعب..ورفعتم رأس قائدكم بكل فخر واعتزاز...فالحمد لله ربّ العالمين.وكان مقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حذر ، من ماوصفه باتفاق بعثي داعشي للهجوم على بعض المراقد المقدسـة في بغداد والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة .وكتب صالح العراقي في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي " وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً بعـ ..ـثياً دا١١شياً وبعض المندسـ....ـين معهم للهجـ...ـوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد "، مضيفا " مع العلم ان الاستهداف لا يخصّ المراقد الشيعية إن جاز التعبير لنشر الفتـ...ـنة والفـ...ـوضى ، لذلك نسترعي انتباهكم./انتهى3

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