النائب غايب العميري:لا نملك المواد المختبرية للكشف عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا

2021/02/08 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور غايب العميري ان العراق لا يملك المواد المختبرية للكشف عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا .وقال العميري في تصريح متلفز :" ان الحالات الحرجة بفيروس كورونا وصلت اليوم الى 200 حالة ".وتابع :" يتوفر في العراق 45 الف سرير ويوجد 10 الاف جهاز اصطناعي , مضيفا لدينا 70 مختبرا لفحص فيروس كورونا في العراق ".وبين ,ان نسبة اصابة الاطفال بفيروس كورونا نسبة ضئيلة ولا تتعدى 1 % , مؤكدا ان الوقاية هي العلاج الوحيد لفيروس كورونا, مشيرا الى ان لقاح كورونا سيصل نهاية الشهر الحالي ".واضاف :"من الممكن ان توجد اصابات في السلالة الجديدة من فيروس كورونا "./انتهى2

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