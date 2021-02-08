الكاظمي: البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية وقطع الطرق

2021/02/08 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الكاظمي - تغريدة

لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية.



الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي.



البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة.لن نتهاون مع المتجاوزين.

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