الروائيون والشهرة - محمد علي سليمان

2021/02/08 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان قديماً قال هيرقليطس: " هناك شيء واحد يؤثره الأفضلون على كل ما عداه وهو الشهرة الخالدة على الأمور العابرة.



ومعروفة أسطورة " جلجامش " وسعية من أجل المجد والشهرة، فهو كان يمكن ثلثي صفات الآلهة وثلث صفات البشر، ولكن بعد موت صديقه أنكيدو، واكتشافه أنه غير خالد، يسعى خلف نبتة الخلود حتى يكتسب كامل صفات الآلهة.



ولكنه يفشل في الحصول على نبتة الخلود، تسرقها الأفعى منه وهو يستحم في نبع الشباب، ويكتشف في نفس ......





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