ظروف وتجارب التعليم في العالم - زهير الخويلدي

2021/02/08 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "إعداد المعلمين، أي من البرامج الرسمية التي تم وضعها لإعداد المعلمين في المرحلة الابتدائية والثانوية.



بينما توجد ترتيبات من نوع أو آخر لتعليم الشباب في جميع الأوقات وفي جميع المجتمعات، لم تظهر المدارس إلا مؤخرًا كمؤسسات مميزة لهذا الغرض على نطاق واسع، والمعلمين كفئة مهنية مميزة.



كان الآباء والشيوخ والكهنة والحكماء يعتبرون تقليديًا أن من واجبهم نقل معارفهم ومهاراتهم إلى الجيل التالي.



وكما قال أرسطو ......





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