الكاظمي: لا تنازل عن بناء الدولة ولن نتهاون مع المتجاوزين

2021/02/08 | 22:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، ان بناء الدولة لايتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وقطع الطرق، متوعداً بعدم التهاون مع المتجاوزين.

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وقال الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (8 شباط 2021) "لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية.



الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي".

واضاف ان "البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة"، مشدداً "‏لن نتهاون مع المتجاوزين".

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