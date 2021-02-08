بعد بيان التحذير.. عناصر سرايا السلام تنتشر في بغداد والنجف وكربلاء

2021/02/08 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان عراقيون إن مئات من المسلحين التابعين لميليشيا سرايا السلام انتشروا في شوارع بغداد والنجف، في ما يبدو استجابة لبيان نشره مقرب من مقتدى الصدر حذر فيه من هجوم "بعثي وداعشي" على محافظات عراقية.

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