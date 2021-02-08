2021/02/08 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق

الكاظمي: لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها لأننا أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية

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