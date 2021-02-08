البيت الأبيض: سنعود إلى الاتفاق النووري حال عودة طهران إليه

2021/02/08 | 22:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلن البيت الأبيض أن عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق.وتخلت إيران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وعادت إلى تخصيب اليورانيوم وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، وذلك ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق الموقع …

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