فيلم دنزل واشنطن The Little Things يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مجددا

تصدر فيلم الإثارة والجريمة The Little Things، للممثل الأمريكي دنزل واشنطن، صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مرة أخرى مسجلا 2.1 مليون دولار في الأسبوع الثاني من العرض.

وخارج أمريكا الشمالية، جمع الفيلم 1.4 مليون دولار في مبيعات التذاكر في 20 دولة.



وحقق الفيلم في المجمل 7.8 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و5.2 مليون دولار عالميا حتى اليوم.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة “عائلة كرود: عهد جديد” (ذا كرودز: إيه نيو إيدج) في المركز الثاني مسجلا 1.7 مليون دولار في الأسبوع الحادي عشر من عرضه.

واحتل فيلم الحركة الجديد “الرامي” (ذا ماركسمان) للممثل ليام نيسون المركز الثالث بإيرادات بلغت مليون دولار.

وتراجع فيلم “المرأة الخارقة 1984” (وندر وومان 1984) إلى المركز الرابع بعد أن بلغت إيراداته 905 آلاف دولار.



وبلغت إيراداته المحلية الإجمالية 40 مليون دولار، كما حقق 154 مليون دولار على مستوى العالم.

وحقق فيلم الإثارة “صائد الوحوش” (مونستر هانتر) 590 ألف دولار ليحتل بذلك المركز الخامس.

