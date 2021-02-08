توجه لإلغاء مزاد العملة واحتياطات البنك المركزي لن تُمسَّ في موازنة العام الحالي

2021/02/08 | 22:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية النيابية: بغداد-الصباح الجديد كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن توجُّهٍ لإلغاء مزاد العملة، وفيما رجحت انتهاء العجز في الموازنة العامة لعام الحالي، قريبا وتوفر أموال للحكومة، في حال حافظت أسعار النفط على ارتفاعها، اكدت ان احتياطات البنك المركزي النقدية لن تُمسَّ في في هذه الموازنة.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إن “مشروع ...

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