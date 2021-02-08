إيران: إعادة مناقشة الاتفاق النووي لا يحتاج وسطاء وعلى الاميركيين التصرف بحكمة

2021/02/08 | 22:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، تعليقا على عرض الوساطة الفرنسية بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، إن “الاتفاق لا يحتاج إلى وسطاء”.وقال خطيب زادة خلال مؤتمر صحافي امس الاثنين، إنه “إذا كان الأميركيون يريدون التصرف بحكمة فنحن لا نوقفهم بل سنرحب بهم ونشجعهم”.وأضاف: الاتفاق النووي لا يحتاج ...

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