اللجنة المالية تعلن الانتهاء من قانون الموازنة عدا الفقرة الخاصة بحصة الاقليم

2021/02/08 | 22:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت التصويت على القانون السبت المقبل السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اعلنت اللجنة المالية بمجلس النواب الانتهاء من مناقشة واعداد قانون الموازنة العامة، وبقاء البند الخاص بتحديد حصة اقليم كردستان، والية استلام النفط منه.واضاف هوشيار عبد الله في حديث للصباح الجديد، ان اللجنة المالية انتهت من مناقشة بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية، ...

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