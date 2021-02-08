زيادة معاناة المرضى مع ارتفاع اسعار الادوية والمختبرات الطبية

2021/02/08 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر القطاع الصحي من القطاعات الرئيسية لها ارتباط مباشر مع حياة المواطنين في كل دولة بالاضافة الى وجود عدد كبير من القطاعات الصحية الاهلية المنتشرة في البلاد.

وفي ظل تفاقم الازمات المالية والصحية وارتفاع حاد في سعرصرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي ازداد من معاناة المواطنين بشكل عام ومنهم المرضى بشكل خاص , المريضة ( بسي محمد ) 50 عاما بعد ان تمت معاينتها من قبل الطبيبة النسائية كانت متوجهة صوب شباك الصيدلية القريبة من عيادة الاطباء في اربيل فاستغربت من سعر صرف الادوية التي كتبت لها الطبية بـ(55 ) الف دينار.

وتحدثت لــ PUKmedia قائلة : ان المواطن اصبح ضحية بيد بعض تجار الادوية كأن الحكومة غير موجودة لا تسمع ولا ترى الكل يملأ جيوبه وبطنه على حساب الناس الفقراء، مردفة بالقول: كنت اشتري علاج الضغط الدم بـ (23 ) الف دينار عراقي , بينما اصبح سعره الان (27 ) الف دينار وعندما سألت عن سبب الزيادة اذ اجابني بانه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي.

وطالبت، يجب على الجهات المسؤولة وضع حد لهذه التجاوزات والاتجار بارواح الناس البسطاء وتدني مستوى الحياة.

رابر سليم مساعد مختبر يعمل في احدى المختبرات الاهلية في اربيل وتحدث لـ PUKmedia، قائلا: ان ارتفاع اسعار الادوية والفحوصات المختبرية مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، لان جميع شركات الادوية تتعامل بالدولار الامريكي.

واضاف: لكن قبل وبعد ارتفاع الاسعار كان الفقراء وذوي الدخل المحدود يعانون من وضعهم المعيشي الصعب خاصة في الظرف الراهن بسبب تأخر توزيع رواتب الموظفين والخلافات القائمة بين اربيل وبغداد كلها زادت من معاناة المواطنين وبالاخص المرضى الراقدين في المستشفيات.

شوان خالد يعمل صيدلاني في احدى الصيدليات الاهلية وحول مدى تأثر صرفياتهم من الادوية بسبب غلاء الاسعار وتداعياته على الصحة العامة حيث قال لـ PUKmedia: بعد قيام الحكومة العراقية برفع سعر صرف الدولار الامريكي وانخفاض سعر صرف الدينار العراقي في البورصات العراقية، أثرت سلبا على حياة جميع شرائح المجتمع.

واضاف: كلنا نعلم كل السلع التجارية المستوردة بما فيها الادوية تأتي من خارج العراق وتشترى بالدولار الامريكي، فالمريض مضطر لشراء الادوية ويضطر في بعض الحالات ان يشتري نفس الادوية ولكن شركة اخرى لغرض قلة سعره مقارنة بالشركة الاصلية المنتجة لتلك الادوية التي كان يشتريها قبل رفع سعر صرف الدولار الامريكى وانخفاض سعرصرف العملة العراقية، نأمل ان تقوم الحكومة في اقليم كوردستان بدعم قطاع الصحة وبناء شركات صناعات الادوية.

PUKmedia - اربيل / روند عبدالكريم

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