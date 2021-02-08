شواني والقنصل الكوري يبحثان مستجدات مباحثات الاقليم وبغداد

2021/02/08 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل خالد شواني وزير الاقليم لشؤون العلاقات بين اربيل وبغداد، اليوم الاثنين، جون كوانزين القنصل العام لكوريا الجنوبية، في اقليم كوردستان.

خلال الاجتماع، تم بحث المستجدات والمتغيرات والمفاوضات بين حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية.

من جانبه سلط خالد شواني وزير الاقليم لشؤون العلاقات بين اربيل وبغداد، الضوء للوفد الزائر، على نقاط الخلاف المشتركة وعملية المفاوضات.

القنصل الكوري، جدد دعمه للمباحثات والاتفاق بين الجانبين، آملا الى انتهاء الازمات والمشاكل العالقة من اجل مصلحة الجميع وتجاوز هذه المرحلة.

هذا وأعرب شواني عن شكره لكوريا الجنوبية حكومة وشعبا لدعم شعب اقليم كوردستان خلال الفترة المنصرمة في عدد من المجالات المختلفة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على صنع اجواء مستقرة وانهاء مجمل المشاكل والعقبات.

PUKmedia خاص

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