عضو بالفيدرالي: السياسة النقدية ستكون تيسيرية لفترة طويلة

2021/02/08 | 23:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن السياسة النقدية للولايات المتحدة ستبقى تيسيرية لفترة طويلة للغاية، لأن الاقتصاد بعيد عن تحقيق هدفي التوظيف واستقرار الأسعار.

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