الكاظمي: ‏لن نتهاون مع المتجاوزين

2021/02/08 | 23:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، عدم ‏التهاون مع المتجاوزين.

‏وقال في تغريدة له: "لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية".

واضاف الكاظمي ان "الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي"، مؤكداً ان "البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة، ولن نتهاون مع المتجاوزين".

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