عضو بائتلافه يرد على تصريحات اتهمت المالكي بمغازلة بايدن مؤخراً لنيل ’’الولاية الثالثة’’

2021/02/08 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، ابو احمد البصري، الاثنين 8-2-2021، إن تصريحات رئيس دولة القانون نوري المالكي الاخيرة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ليست مغازلة للادارة الاميركية الجديدة، فيما اشار الى ان شعبية الأخير بتصاعد مستمر.

وذكر ابو احمد البصري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حول حصر السلاح و معالجة ملف المجاميع المسلحة في العراق، تاتي في اطار وطني ومنهجية تفكر بانقاذ العراق بعدما وصل الى وضع استثنائي"، لافتا الى ان "منهجية المالكي والدعوة والقانون تكمن بالابتعاد عن المظهل اهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة".

واضاف البصري، ان "محاولة ربط تصريحات المالكي بالادارة الاميركية الجديدة غير صحيح، وانما جاءت لاكمال تصريحات اطلقها في مناسبات عدة اكد من خلالها لى حصر السلاح بيد الدولة وان لاتكون هناك مجاميع تحمل السلاح ووتهدد المواطنيين لان ذلك مرفوض في نهجنا الوطني".

واشار القيادي بائتلاف المالكي، إلى أن "الواقع العراقي يحتاج الى رجل قوي وشجاع ونزيه، والمالكي يمتلك تلك الشخصية"، لافتا الى انه "في كل اسبوع ترتفع المطالب بعودته الى رئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة"، مؤكدا في ذات الوقت أن "القراءة المتانية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من كل النخب، تؤكد بان شعبية المالكي في ازدياد".

وأعرب رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، في وقت سابق من الاسبوع الماضي، عن خشيته من تأثير السلاح المنفلت على "الانتخابات" المقبلة التي وصفها بـ"المعركة"، فيما أكد أنه لن يسمح لما سماها بـ"البطة" بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق.

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