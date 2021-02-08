2021/02/08 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد مشرعان، أن النفوذ السياسي يمنع إنهاء ملف المناصب بالوكالة في الدولة.

وقال النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إنه "لا يوجد مزاج سياسي باتجاه إنهاء المناصب بالوكالة"، مبينا أنه "كل دورة انتخابية يلاحظ هناك زيادة في المناصب بالوكالة".

وأضاف، أن "ملف المناصب بالوكالة يأتي للضغط على الحكومة لإجراء بعض التغييرات"، لافتا الى أن "المادة 58 في موازنة 2019 طبقت بطريقة سلبية".

وأوضح، أن "النفوذ السياسي يمنع وصول أسماء الدرجات الخاصة للبرلمان للتصويت عليها"، مؤكدا أنه "لا يمكن قبول أن يكون مديرو مكاتب الوزراء من الأقارب".

وأشار الى أن "مديري المكاتب هم من يسيطرون على الوزارات"، مبينا أنه "لا توجد حتى الآن أي خطوة لبناء دولة مؤسسات حقيقية".

من جهتها، قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، لبرنامج "العاشرة"، إن لجنة التوازن السابقة وزعت المناصب على القوى السياسية، مؤكدة أن "وضع ملف إنهاء المناصب بالوكالة في الموازنة لم يكن نبيلا".

وتابعت: أنه يجب إبعاد جهاز الدولة الوظيفي عن النفوذ السياسي"، مبينة أن "أربعة آلاف منصب بدرجة مدير عام في الدولة العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشرعان: النفوذ السياسي يمنع إنهاء ملف المناصب بالوكالة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشرعان: النفوذ السياسي يمنع إنهاء ملف المناصب بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).