بايرن ميونخ إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي المصري

2021/02/08 | 23:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تأهل نادي بايرن ميونخ الألماني، الاثنين، إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تغلبه على الأهلي المصري بهدفين نظيفين.

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وسجل نجم الفريق ليفاندوفيسكي هدفي اللقاء في الدقيقة السابعة عشرة والخامسة والثمانين.

وضرب النادي البافاري موعداً في النهائي مع فريق تيغريس المكسيكي الذي كان قد تغلب على نادي بالميراس البرازيلي بهدف وحيد.

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