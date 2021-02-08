2021/02/08 | 23:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي: لن نتازل عن بناء الدولة وهيبتها

الكاظمي: أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية

الكاظمي: الانتخابات استحقاق وطني يحتاج لتضامن سياسي واجتماعي

الكاظمي: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق

الكاظمي: لن نتهاون مع المتجاوزين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: لن نتهاون مع المتجاوزين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي: لن نتهاون مع المتجاوزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).