2021/02/08 | 23:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي: لن نتازل عن بناء الدولة وهيبتها
الكاظمي: أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية
الكاظمي: الانتخابات استحقاق وطني يحتاج لتضامن سياسي واجتماعي
الكاظمي: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق
الكاظمي: لن نتهاون مع المتجاوزين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: لن نتهاون مع المتجاوزين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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