ظريف يوجه طلباً إلى بايدن

2021/02/08 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التخلي عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب في تعامله مع طهران. وذكر ظريف في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز” أن “الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكته، لهذا يتعين عليها العودة إلى إليه وتطبيق التزاماتها”. وأضاف: “أمام الرئيس بايدن خياران: …

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