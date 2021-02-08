المنافذ تضبط معملاً معداً للتهريب في منفذ ميناء أم قصر

2021/02/08 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط تهريب معمل متكامل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تم ضبط تهريب معمل متكامل لانتاج الفوشار مع التعبئة والتغليف مخالف للضوابط والتعليمات ولم يصرح به”.وأضاف البيان، أنه “تمت احالة المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة …

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