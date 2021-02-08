البصري: داعش انتقل إلى حرب العصابات

2021/02/08 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلن معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ابوعلي البصري،الاثنين، ان داعش لم ينته وقد انتقل الى حرب العصابات وتوقيت تفجير الطيران كان رسالة للادارة الاميركية الجديدة.وذكر البصري في تصريح صحفي، اليوم (8 شباط 2021)، ان “تنظيم داعش لم ينته في العراق وانما انتقل الى الخفاء وحرب العصابات”.واضاف، ان “توقيت التفجير في ساحة …

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