وسط استقبال حاشد.. رئيس السلطة القضائية الإيرانية يزور مدينة الكاظمية المقدسة

2021/02/08 | 23:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس السلطة القضائية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، الى مدينة الكاظمية المقدسة لاداء زيارة مرقد الإمام موسى الكاظمي والإمام محمد الجواد (عليهما السلام) وسط استقبال شعبي كبير.وتجمع زوار مرقد الإمامين الكاظمين للترحيب بقدوم السيد رئيسي والسلام عليه، فيما تم رفع صور لقادة النصر.وكان رئيسي وصل في وقت سابق الى العاصمة […]

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