وزير ايراني : عضو بالقوات المسلحة وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي فخري زادة

2021/02/08 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أن عضو في القوات المسلحة لبلاده وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة.وقال علوي، في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم الاثنين: أبلغنا القوات المسلحة بوجود مخطط لاغتيال فخري زادة في ذات مكان اغتياله قبل خمسة أيام لكن وجود عضو في القوات المسلحة الذي وفر إمكانات الاغتيال أعاق إحباط العملية.وقتل محسن فخري زادة، يوم 27 تشرين الثاني الماضي في عملية اغتيال وصفتها طهران بالإرهابية.واتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على اغتياله./انتهى3

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