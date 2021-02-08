2021/02/08 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تاهل بطل اوربا نادي بايرن ميونخ الالماني لنهائي مونديال الاندية بفوزه مساء اليوم على بطل افريقيا نادي الاهلي المصري بهدفين دون رد.وسجل هدفي البايرن روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و86 من المباراة.ويلعب بايرن ميونخ المباراة النهائية مع تيغريس أونال المكسيكي، يوم الخميس المقبل، وفي اليوم ذاته يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.وسبق لبايرن ميونخ أن نال لقب كأس العالم للأندية العام 2013، عندما فاز على الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي 2/0.في حين كان أفضل إنجاز للأهلي في كأس العالم للأندية في نسخة 2006، عندما حصل المركز الثالث./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونخ يتاهل لنهائي مونديال الاندية بفوزه على الاهلي المصري) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونخ يتاهل لنهائي مونديال الاندية بفوزه على الاهلي المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).