الـFBI يعمم صور مقتحمي الكونغرس ويطلب المساعدة في التعرف عليهم

2021/02/08 | 23:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عمم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صور الأفراد “الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى مبنى الكابيتول وارتكبوا العديد من الانتهاكات الجنائية”، طالبا مساعدة الجمهور في التعرف عليهم.وقال مكتب الـFBI إن “هؤلاء الأشخاص دمروا الممتلكات واعتدوا على موظفي إنفاذ القانون ووسائل الإعلام في 6 يناير 2021، في واشنطن العاصمة”، مؤكدا “أننا نشرنا مواردنا الاستقصائية الكاملة ونعمل عن كثب مع شركائنا الفيدراليين والمحليين لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية”.وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب […]

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