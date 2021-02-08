الفياض من البصرة : يجب انجاز معاملات شهداء وجرحى الحشد الشعبي

2021/02/08 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مع محافظ البصرة اسعد العيداني ملف شهداء وجرحى الحشد في المحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، التقى محافظ البصرة اسعد العيداني وذلك خلال الزيارة التي يجريها للمحافظة"، مبينة انه "جرى خلال اللقاء بحث حسم ملف الشهداء والجرحى والإجراءات المتعلقة بالمحافظة والحكومة المحلية في البصرة، وضرورة تذليل الصعاب كافة امام إنجازها".

وقال الفياض، خلال اجتماعه بهيئة الحشد الشعبي في البصرة، بحسب البيان: "يجب أن نتجاوز كل المعوقات التي تقف أمام إنجاز معاملات الشهداء والجرحى في المحافظة في أيام قليلة وليس خلال أشهر"، مشددا على انه "شخصيا سيتابع المسؤوليات القانونية في سبيل التغلب على الروتين وإنجاز معاملات الشهداء والجرحى بأسرع وقت ممكن".

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين الى محافظة البصرة للإشراف على حسم جميع معوقات ملف الشهداء والجرحى للحشد ضمن حملة ” الوفاء للشهداء والجرحى”.

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