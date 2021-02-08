الخارجية الأميركية: واشنطن تتحرك بسرعة للرد على انقلاب ميانمار

2021/02/08 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق تجاه منع جيش ميانمار (بورما) التجمعات العامة في البلاد.

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