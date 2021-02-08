الذهب يرتفع 21 دولاراً عند التسوية بدعم آمال التحفيز

2021/02/08 | 23:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بنحو 21 دولاراً عند تسوية تداولات اليوم الإثنين، مع آمال إقرار حزمة التحفيز الأمريكية.

وجاء صعود المعدن الأصفر مع تركيز المستثمرين على احتمالات إقرار حزمة تحفيز أمريكية كبيرة، مما يعزز من جاذبية الذهب باعتباره تحوطًا من التضخم.

ومهد الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونجرس الطريق لحزمة الإغاثة من الوباء البالغة 1.9 تريليون دولار، حيث وافق المشرعون على مخطط الموازنة الذي سيسمح لهم بتعزيز خطة بايدن في الأسابيع المقبلة حتى دون دعم جمهوري.

وعززت أسعار الذهب مكاسبه مع تحول الدولار وعوائد السندات الأمريكية للهبوط خلال التداولات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 1.2 بالمائة، ما يعادل 21 دولاراً، ليصل إلى 1831.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة إلى 1831.61 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة إلى 90.96.

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