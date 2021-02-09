إيران: عضو في قواتنا المسلحة وفر الإمكانات لاغتيال فخري زاده

2021/02/09 | 00:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أن عضواً في القوات المسلحة لبلاده وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة.وقال علوي، في حديث للتلفزيون الإيراني، انه “بعد ساعتين من اغتيال فخري زادة بدأوا بإطلاق الشعارات المعادية لوزارة الأمن، وذلك من دون أن يعوا الدور الذي لعبته الوزارة في هذه القضية، في اليوم […]

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