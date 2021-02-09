2021/02/09 | 00:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، “لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها”، مبينا “أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية”.

واضاف الكاظمي ان “الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي”، مشددا على ان “البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة”.

واكد “لن نتهاون مع المتجاوزين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).