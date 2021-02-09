2021/02/09 | 00:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا دعماً للمنتوج الوطني.. حجز 25 شاحنة محملة ببضائع ممنوعة من الاستيراد في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/09 | 00:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا دعماً للمنتوج الوطني.. حجز 25 شاحنة محملة ببضائع ممنوعة من الاستيراد في كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا دعماً للمنتوج الوطني.. حجز 25 شاحنة محملة ببضائع ممنوعة من الاستيراد في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).