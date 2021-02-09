جولدمان ساكس يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بدعم آمال التحفيز

2021/02/09 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي، بدعم آمال حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

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