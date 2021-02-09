الامن والدفاع النيابية تكشف عن المحافظات المستهدفة من قبل داعش

2021/02/09 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبدالرحيم الشمري، الاثنين، انه تحدث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصيا بخصوص مخطط جديد لداعش من اجل شن عمليات واسعة في محافظتي ديالى وكركوك.

وذكر الشمري في مقابلة متلفزة تابعه ان ار تي عربية، ان "الركيزة الأساسية لبناء البلد هو الأمن؛ والجندي العراقي لا يستطيع ان يقوم بمراقبة الحدود ليل نهار".

واضاف، "يجب ان تكون هناك منظومات مراقبة حقيقية وطائرات مسيرة واجهزة متكاملة لمراقبة الحدود العراقية- السورية".

واوضح، انه "تحدثت مع الكاظمي شخصيا بخصوص الوضع في الحدود العراقية- السورية؛ وابلغته ان هناك عبورا مستمرا لأعداد كبيرة من الجانب السوري الى داخل الاراضي العراقية".

وتابع، ان "مخطط تنظيم داعش الجديد وفق معلومات مؤكدة هو شن عمليات واسعة في محافظتي ديالى وكركوك".

واشار الى ان "الاجهزة الاستخباراتية تعمل ليل نهار للوقوف ضد اي محاولة لعبور الحدود السورية بتجاه الاراضي العراقية".

ا.ح

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