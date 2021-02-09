بين شعارين وحدة فورية واتحاد فدرالي ضاع العراق . - محمد السعدي

2021/02/09 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي تعتبر واحدة من ركائز نجاح ثورة 14 تموز 1958في العراق الملكي ( المنتدب بريطانياً ) ، قيام جبهة الاتحاد الوطني التي تأسست عام 1957 والتي ضمت بين جناحيها الأحزاب التي تعمل في الساحة العراقية الشيوعيين والبعثيين والوطنيين والمستقلين أضافة الى القوى الكردية ، وواحدة من اهدافها الرئيسية التي انطلقت من أجلها ازاحة النظام الملكي القائم منذ 1921 بتنصيب الملك فيصل الاول ملكاً على العراق القادم من الحجاز .



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