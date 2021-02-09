لا -للانتخابات المبكرة- ولا للنظام البرجوازي الطائفي والقومي - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/02/09 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق الانتخابات للبرلمان والمجالس المحلية، والنظام البرلماني البرجوازي القائم في العراق منذ عام 2005، بمجمله صوري وكاريكاتوري، وأشبه بمسخرة منه الى ممارسة الجماهير لحقها الانتخابي.



الهدف من الانتخابات كان و لايزال جمع تواقيع الجماهير لإضفاء "الشرعية “على حكم البرجوازية الإسلامية والقومية والليبرالية واستبدادها وفسادها وجرائمها.



جرت الانتخابات السابقة وستجري "الانتخابات المبكرة" على أساس التقسيم الط ......





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