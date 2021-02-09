سرايا السلام بسلاحهم في ثلاث محافظات.. والكاظمي يتوعد المتجاوزين

2021/02/09 | 00:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

انتشار كثيفٌ لسرايا السلام التابعة للتيار الصدري شهدته ثلاث محافظات على خلفية بيان لحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمعروف باسم صالح محمد العراقي، حيث أعلن الأخير وصول "معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقًا بعثيًا داعشيًا وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف وكربلاء وبغداد"، مضيفًا أن "الاستهداف لا يخص المراقد الشيعية لنشر الفتنة والفوضى لذلك نسترعي انتباهكم".

أعاد مسلحون ملثمون وغير ملثمين عبرمقاطع مصوّرة ترديد هتافات للصدر متوعدين بالقضاء على من يريد مسّ المذهب والمقدسات وقائدهم

مُلأت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك بصور ومقاطع فيديو تُظهر استعراض قوات سرايا السلام بعجلاتهم العسكرية وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة في بغداد والنجف وكربلاء.

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وأعاد مسلحون ملثمون وغير ملثمين عبرمقاطع مصوّرة ترديد هتافات للصدر متوعدين بالقضاء على من يريد مسّ المذهب والمقدسات وقائدهم، تفاعل معها المدونون على مواقع التواصل.

وتداولت مجموعات إخبارية صورًا تُظهر احتشاد المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام منزله في منطقة الحنانة بمحافظة النجف، بعد ساعات من بيان صالح العراقي.

في الأثناء، قال مصدر مطلّع لـ"ألترا عراق" إن بين ثلاثة وخمسة أفواج من سرايا السلام انسحبت من مدينة سامراء إلى بغداد بتوجيهات من قيادات الجناح العسكري للتيار.

"معلومات مؤكدة" باستهداف أمن بغداد والمقدسات الشيعية والسنية والمسيحية دفعت سرايا السلام للانتشار و"إعلان الجهوزية" بحسب تصريح لحيدر الجابري، مدير المكتب الإعلامي للصدر.

وحول الجهة المُستهدفة، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن كتلة سائرون سعد مايع إن المعلومات تفيد بأن "الهجمات ستكون على المقدسات في النجف وكربلاء وبغداد"، لكنه لفت إلى أن "الاستهداف المتفق عليه لا يخص المراقد المقدسة لأهل البيت".

الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري والمعروف باسم صالح محمد العراقي أشاد بانتشار سرايا السلام في بعض المحافظات

وخلال مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق" كشف الناطق الرسمي باسم سرايا السلام صفاء التميمي عن اجتماع طارئ للسرايا بعد تغريدة صالح العراقي أعلنت بعده عن جهوزتيها التامة، مشيرا إلى أنهم "ليسوا بدلاء عن الجيش" وأن عملية الانتشار جاءت "بالتنسيق مع العمليات المشتركة".

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وأضاف التميمي أن "انتشار سرايا السلام جاء لسبب وسينتهي بعد زوال السبب، وهو الخطر الذي يهدد المقدسات".

لكن الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري، والمعروف باسم صالح محمد العراقي عاد وأشاد بانتشار سرايا السلام في شوارع بعض المحافظات.

وذكر العراقي في تدوينة، "ما أجمل طاعتكم ودقتكم في العمل ونشاطكم وسرعتكم في التطبيق یا سرايا السلام..



يا حماة الوطن فقد أخفتم العدو وأغظتم أعداء العراق وأثلجتم قلوب الشعب ورفعتم رأس قائدكم بكل فخر واعتزاز فالحمد لله رب العالمين".

وفي الأثناء، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن بناء الدولة لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وقطع الطرق، متوعدًا بعدم التهاون مع المتجاوزين.

وقال الكاظمي في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، إنه "لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية.



الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي".

بعد انتشار سرايا السلام غرّد الكاظمي قائلًا إن البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية

وأضاف أن "البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة"، مشددًا "‏لن نتهاون مع المتجاوزين".

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