2021/02/09 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفاتيكان- بغداد -الزمان أكد الفاتيكان الإثنين أن البابا فرنسيس سيعقد لقاء في العراق مع المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، في مناسبة زيارته التاريخية الى هذا البلد المرتقبة من 5 الى 8 آذار/مارس.
فيما اعدت الحكومة العراقية لجانا خاصة وخطة امنية تناسب زيارة الحبر الاعظم التاريخية . بحسب البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفاتيكان:البابا سيلتقي السيستاني في الزيارة التاريخية للعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما اعدت الحكومة العراقية لجانا خاصة وخطة امنية تناسب زيارة الحبر الاعظم التاريخية . بحسب البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفاتيكان:البابا سيلتقي السيستاني في الزيارة التاريخية للعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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