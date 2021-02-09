الفاتيكان:البابا سيلتقي السيستاني في الزيارة التاريخية للعراق

2021/02/09 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان‭- ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬سيعقد‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الكبير‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬السيستاني،‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬التاريخية‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المرتقبة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬الى‭ ‬8‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬فيما‭ ‬اعدت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬لجانا‭ ‬خاصة‭ ‬وخطة‭ ‬امنية‭ ‬تناسب‭ ‬زيارة‭ ‬الحبر‭ ‬الاعظم‭ ‬التاريخية‭ .‬ بحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي‭ ‬للزيارة‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ […]

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