وزراء الخارجية العرب يتمسكون بحل الدولتين

2021/02/09 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭,- ‬الزمان‭ ‬ تمسك‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماعهم‭ ‬الطارئ‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬ وافاد‭ ‬بيان‭ ‬للجامعة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬‮«‬شدّد‭ ‬على‭ ‬تمسك‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ […]

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