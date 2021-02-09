14 فصيلاً فلسطينياً يتفاوضون في القاهرة والمحكمة الدستورية والأمن أصعب ملفين

2021/02/09 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ بدأت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬بمقر‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬اجتماعات‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لمناقشة‭ ‬ملف‭ ‬الانتخابات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التشريعية‭ ‬والرئاسية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬و‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬14‭ ‬فصيلا‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬وقعوا‭ ‬على‭ ‬إتفاق‭ ‬المصالحة‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ […]

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