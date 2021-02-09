سماع دوي انفجار في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد

2021/02/09 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "صوت انفجار سمع دويه في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "هناك انباءً تشير الى ان الانفجار عبارة عن عبوة ناسفة بالقرب من جسر منطقة البنوك الجديد".

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