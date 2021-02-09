2021/02/09 | 00:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي انفجار شمال شرقي بغداد لم تعرف طبيعته بعد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع دوي انفجار شمال شرقي بغداد لم تعرف طبيعته بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).