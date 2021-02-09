2021/02/09 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بلاده وافقت على إمداد مبدئي بـ50 مليون جرعة من اللقاحات مخصصة للطفرة الجديدة من كورونا.

وقال هانكوك في إفادة صحفية إن "الأدلة تظهر أن الجرعات التي تم توزيعها كان لها بعض التأثير ضد الطفرات الجديدة وخاصة الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات".

وأوضح أن "بريطانيا دخلت في شراكة مع الشركة المصنعةCureVac لتطوير لقاحات يمكن أن تتكيف بسرعة السلالات الجديدة التي يتم اكتشافها"، مضيفا: "لقد اتفقنا على توريد مبدئي قدره 50 مليون جرعة تضاف إلى 400 مليون جرعة موجودة بالفعل لدينا".

وقد سجلت بريطانيا الاثنين، أدنى مستوى لإصابات كورونا الجديدة منذ شهرين بلغ 14104 حالات مع تراجع ملحوظ لحالات الوفاة بلغ 333 وفاة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 كانون الاول حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تؤمن 50 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة للطفرة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تؤمن 50 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة للطفرة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).